Трек Монатика «А що?» не станет гимном Одесского вокзала

Трек Монатика «А що?» не станет звучащей песней во время прибытия поездов на Одесский железнодорожный вокзал.

Об этом говорится на неофициальной странице Одесского железнодорожного вокзала в Facebook.

Начальник Одесского вокзала Олег Кудашкин отметил, что не получал никаких письменных предписаний по замене песни, а происхождение информации о ротации композиций назвал сарафанным радио.

То, что мелодия песни «У Чёрного моря» останется, подтвердили и в пресс-службе «Укрзализныци». Но отметили, что контакт с Монатиком был.

«Мы получили официальный запрос от артиста с предложением провести акцию и прокрутить песню, никаких договоров или контрактов никто ни с кем не подписывал», – отметили в УЗ.

Одесса News информировала, что ежедневный фирменный поезд №105/106 «Черноморец» будет отправляться и прибывать на конечные станции под песню украинского артиста Monatik «А що?». Об этом артист 17 сентября сообщил на своей странице в Instagram. Пост также был обнародован на странице «Укрзалізниці» в Instagram.

Эта информация вызвала неоднозначное обсуждение в соцсетях. Известный одесский певец Феликс Шиндер, например, сказал: «Одно меня не радует, это то, что вместо задач военных у нас меняют песни на вокзале и название улиц».

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