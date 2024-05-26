Песня воскресенья на Одесса News: Monatik, «А що?» про Одессу

Украинский певец Monatik 22 мая в YouTube презентовал клип на песню «А що?», режиссёром которого стала Таню Муиньо.

Съёмки клипа проходили в Киеве.

«В видео артист предстаёт перед судом присяжных. Всё, как и в жизни: сначала они ему аплодируют, потом осуждают и даже хотят развести его с главной героиней. Общественное осуждение переживал почти каждый, кто делал что-то искренне и от всего сердца. Однако артист остаётся верен себе, и в финале видеоработы крепкие чувства, сильное желание и вера всё равно побеждают разлуку и тьму», – говорится в пресс-релизе.

Ай поринув так, що загубив всі береги!

Зовсім!

Готовий за тобою тут і там по п’ятах,

не розділити навпіл нас,

світ тільки нам!

не віддам нікому,

забуду втому,

іди в обійми і все потому.

А що? Якщо нам так хочеться,

разом бути доки час нас оточує.

Пройде або ні ти усе не знаю,

та цілий день в голові грає

(Ти моя)

і навіть уві сні

про тебе всі пісні

ти уявляй, ай яй яй

Я твоє — Чорне море,

Ти є — моя Одеса

Нам з тобою добре так,

Нам з тобою добре так,

Ми ж те саме,

То є Love мабуть…

А до мене, що було — забудь.

Все, що до мене було…

(Та не суди, в тому суть…)

Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш.

Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі

будити тебе… буду будити тебе.

А хочеш буду морем, як ти любиш теплим.

А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує

Пройде, або ні, це усе не знаю,

та кожну мить жадібно вдихаю

І навіть уві сні

Під ці пісні

(Ти до мене линь)

І уявляй

Ай я яй

Я твоє — Чорне море,

Ти є — моя Одеса

Нам з тобою добре так,

Нам з тобою добре так,

Ми ж те саме,

То є Love мабуть …

А до мене що було — забудь.

Все що до мене було…

А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує

А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує

А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує

А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує

А що?

Ай поринув так що загубив всі береги…

Твоя магічність.

Ай поринув так, що призабув про береги.

Не на ніч, на вічність.

Monatik в Instagram отметил, что видео является экранизацией одного из номеров его будущего мюзикла.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была дуэтная песня «Березень-квітень» в исполнении Vlad Darwin и финалиста шоу «Голос страны» певца Marko Kvitka.

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