Песня воскресенья на Одесса News: Monatik, «А що?» про Одессу

Украинский певец Monatik 22 мая в YouTube презентовал клип на песню «А що?», режиссёром которого стала Таню Муиньо.
Съёмки клипа проходили в Киеве.
«В видео артист предстаёт перед судом присяжных. Всё, как и в жизни: сначала они ему аплодируют, потом осуждают и даже хотят развести его с главной героиней. Общественное осуждение переживал почти каждый, кто делал что-то искренне и от всего сердца. Однако артист остаётся верен себе, и в финале видеоработы крепкие чувства, сильное желание и вера всё равно побеждают разлуку и тьму», – говорится в пресс-релизе.
Ай поринув так, що загубив всі береги!
Зовсім!
Готовий за тобою тут і там по п’ятах,
не розділити навпіл нас,
світ тільки нам!
не віддам нікому,
забуду втому,
іди в обійми і все потому.
А що? Якщо нам так хочеться,
разом бути доки час нас оточує.
Пройде або ні ти усе не знаю,
та цілий день в голові грає
(Ти моя)
і навіть уві сні
про тебе всі пісні
ти уявляй, ай яй яй
Я твоє — Чорне море,
Ти є — моя Одеса
Нам з тобою добре так,
Нам з тобою добре так,
Ми ж те саме,
То є Love мабуть…
А до мене, що було — забудь.
Все, що до мене було…
(Та не суди, в тому суть…)
Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш.
Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі
будити тебе… буду будити тебе.
А хочеш буду морем, як ти любиш теплим.
А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує
Пройде, або ні, це усе не знаю,
та кожну мить жадібно вдихаю
І навіть уві сні
Під ці пісні
(Ти до мене линь)
І уявляй
Ай я яй
Я твоє — Чорне море,
Ти є — моя Одеса
Нам з тобою добре так,
Нам з тобою добре так,
Ми ж те саме,
То є Love мабуть …
А до мене що було — забудь.
Все що до мене було…
А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує
А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує
А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує
А що? Якщо нам так хочеться, разом бути, доки час нас оточує
А що?
Ай поринув так що загубив всі береги…
Твоя магічність.
Ай поринув так, що призабув про береги.
Не на ніч, на вічність.
Monatik в Instagram отметил, что видео является экранизацией одного из номеров его будущего мюзикла.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была дуэтная песня «Березень-квітень» в исполнении Vlad Darwin и финалиста шоу «Голос страны» певца Marko Kvitka.
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