Песня воскресенья на Одесса News: Тина Кароль, «Що ти наробила»

Украинская певица Тина Кароль 18 октября презентовала клип на песню «Що ти наробила», которая вошла в её новый альбом «Лірика».

«Этот трек написала талантливая молодая исполнительница Domiy. Аранжировкой занимался Евгений Филатов (The Maneken), известный своей работой над суперхитом «Вільна», – рассказала артистка. – Снять клип на песню «Ну що ти наробила» я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более 1 млн просмотров. К тому же песня стала фокус-треком альбома «Лірика» и возглавила стриминговые чарты и самые популярные плейлисты Spotify».





Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив

Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив

Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив

Лалалала

А я, я казати більш не буду

Гляну в очі все розкажуть

Рятуватися від люду

Як є любов, то вам добре буде

Ая-яй, і час пройшов

І ти ту зірку не знайшов

Чи то згадав, чи то збагнув

Коли любов її відчув

Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив

Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив

Лалалала

Ну, що

Ну, що ти наробила

Ти заплела у свої коси

Квіти, що він тобі приносив.

Альбом «Лірика» Тина Кароль презентовала в сентябре 2024 года.

Это второй альбом певицы в 2024 году. «Лірика» содержит восемь новых композиций, олицетворяющих эмансипацию и экспрессию. Команда артистки отметила, что в новых песнях она объединяет меланхолическое настроение с решительностью сильной женщины, а её «эмоциональный и мощный вокал» создаёт невероятную атмосферу. Сама певица называет «Лірику» одним из лучших альбомов в своей карьере.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «А в моїм серці музика грає» в исполнении украинского певца Романа Скорпиона.

Видео и фото: Tina Karol/YouTube

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