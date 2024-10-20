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Песня воскресенья на Одесса News: Тина Кароль, «Що ти наробила»

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Украинская певица Тина Кароль 18 октября презентовала клип на песню «Що ти наробила», которая вошла в её новый альбом «Лірика». 

«Этот трек написала талантливая молодая исполнительница Domiy. Аранжировкой занимался Евгений Филатов (The Maneken), известный своей работой над суперхитом «Вільна», – рассказала артистка. – Снять клип на песню «Ну що ти наробила» я решила после того, как трек стал вирусным в TikTok и только за сутки собрал более 1 млн просмотров. К тому же песня стала фокус-треком альбома «Лірика» и возглавила стриминговые чарты и самые популярные плейлисты Spotify».



Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив
Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив
Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив
Лалалала
А я, я казати більш не буду
Гляну в очі все розкажуть
Рятуватися від люду
Як є любов, то вам добре буде
Ая-яй, і час пройшов
І ти ту зірку не знайшов
Чи то згадав, чи то збагнув
Коли любов її відчув
Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив
Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив
Лалалала
Ну, що
Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив.

Альбом «Лірика» Тина Кароль презентовала в сентябре 2024 года.

Это второй альбом певицы в 2024 году. «Лірика» содержит восемь новых композиций, олицетворяющих эмансипацию и экспрессию. Команда артистки отметила, что в новых песнях она объединяет меланхолическое настроение с решительностью сильной женщины, а её «эмоциональный и мощный вокал» создаёт невероятную атмосферу. Сама певица называет «Лірику» одним из лучших альбомов в своей карьере.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «А в моїм серці музика грає» в исполнении украинского певца Романа Скорпиона.

Видео и фото: Tina Karol/YouTube

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