Песня воскресенья на Одесса News: Артём Пивоваров и Onuka, «Сьогодні»

Украинский певец Артём Пивоваров 25 октября в YouTube представил визуализацию «Сегодня», которую создал совместно с солисткой украинской группы Onuka Натой Жижченко.

Визуализацию, как отмечают в пресс-релизе, создали в рамках нового проекта артиста «Віршінші», который популяризирует украинскую поэзию и культуру в целом, однако «представляет совершенно новое звучание, демонстрирует многожанровость артиста и эклектику его музыкальных вкусов».

За основу песни было взято одноименное стихотворение представителя Расстрелянного возрождения, основателя украинского футуризма Михаила Семенко.

«Визуализацию «Сегодня» сложно назвать просто клипом. Это своеобразный короткометражный фильм с захватывающим и интригующим динамичным сюжетом. На протяжении всего видео мы наблюдаем магию перевоплощения. Артисты предстают в пяти необычных образах и мастерски играют каждую из ролей, подчёркивая эклектизм. События разворачиваются в полной таинственности гостинице, где происходят странные вещи. По сюжету главный герой убегает от неизвестного преследователя, до конца не понимая, что происходит, почему за ним следят и что делать. На своём пути он встречает разных персонажей, не осознавая, кем они являются», – говорится в пресс-релизе.

По словам Пивоварова, эксперименты всегда были и являются приоритетом в его творчестве.

«Это неотъемлемый элемент моего мировоззрения. «Сегодня» – яркое доказательство этого. Эта работа порадует ценителей моего раннего творчества и станет неожиданностью для большинства. Мне нравится поэзия Михаила Семенко, он был мятежником в мире литературы, поэтому за основу было взято именно его стихотворение. Очень благодарен Onuka за доверие, открытость и смелость принять участие в этом эксперименте, она дополнила эту работу своей творческой индивидуальностью. Мы создали своеобразный мини-фильм, обогащённый яркими образами, погружающий в увлекательную историю, поражающий и порой даже шокирующий. При прослушивании и просмотре этой работы могут возникать разные ощущения, но она непременно вызовет эмоции, а это и является главной целью искусства», – подчеркнул артист.

Жижченко отметила, что в целом не считает себя дуэтной артисткой, но всё меняется.

«Видимо, настал момент, когда я стала открытой к новым возможностям, которые предлагает пространство и которые находят во мне отзыв. Почему я не колебалась, чтобы согласиться на этот проект? Потому что мне нравится переосмысление украинской литературы, и я следила за этим проектом Артёма. Когда он предложил мне именно это стихотворение, я сразу заинтересовалась, ведь оно мне давно нравилось. Это стихотворение выбивается из всего, что я знала из украинской поэзии. Оно точно особенное. И когда Артём мне послал демку, я поняла, что это вызов и для меня, и для него. А когда узнала о концепции видео, то поняла, что это действительно тот эксперимент, в котором я хочу поучаствовать. Это идеальное совпадение», – объяснила она.

За одною одна я курю папіроси

Бо люблю її коси

Бо люблю її коси

За одною одна я курю папіроси

Сьогодні

Сьогодні



Вечір притих, зачарований місяцем сонним

Де самотить наш парк

Я сьогодні не там, а я хочу у парк

Хочу бути розмовним

Але буду мовчать. Поки прийде четвер

Кілька стоскнених день

Бо не можу, я ж перший і зараз

Який зараз вже день

Місяць вечір завмер



Місяць вечір завмер

Місяць вечір завмер



За одною одна я курю папіроси

Бо люблю її коси

Бо люблю її коси

За одною одна я курю папіроси

Сьогодні

Сьогодні



Сьогодні, сьогодні, сьогодні

Сьогодні, сьогодні, сьогодні

Сьогодні, сьогодні, сьогодні

Сьогодні, сьогодні



Я сьогодні курю

Я сьогодні курю папіроси

І сьогодні я смутний, смертельно смутний

Бо люблю її коси (її)



За одною одна я курю папіроси

Бо люблю її коси

Бо люблю її коси

За одною одна я курю папіроси

Сьогодні.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Що ти наробила» в исполнении украинской певицы Тинв Кароль».

Видео: Artem Pivovarov/YouTube

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