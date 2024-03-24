Песня воскресенья на Одесса News: Олег Скрипка, «Номад»

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка впервые за 2 года выпустил видеоклип — ролик на песню «Номад», созданный с использованием искусственного интеллекта, артист посвятил всем воинам, защищающим Украину.

“Это видео о каждом из нас, о пути каждого украинца – казака-воина, который осознаёт: его главная миссия сейчас — оборона родной земли. А украинская земля предстаёт в образе женщины и заботливо плетёт ту волшебную кольчугу, которая спасёт воина-путешественника. И это путешествие длится уже много столетий, и именно нашему поколению выпало его завершить, преодолеть северного змея, потому что всегда добро побеждает зло. Да, есть и будет. Именно об этом наш эпос «Номад» – о законе мироздания, о скорой, неустанной победе добра», — рассказал Скрипка.

«Номад» рассказывает историю воина-путешественника, мечтающего вернуться домой. Номадами с давних времён называли кочевников. Режиссёр Алина Дианова, известная своими видеоработами для итальянского певца Андреа Бочелли, канадского музыканта Дэвида Фостера, группы «Друга ріка» и других, рассказала, что «Номад» – это аллегорическое путешествие в мир украинских мифов в контексте современных реалий.

«Мы чувствуем, что каждый зритель найдёт в этом произведении что-то особенное, персональное и увлекательное. По идее, путешественник-герой, прокладывающий свой тернистый путь и встречающийся в битве с могущественным врагом, побеждает свирепого змея средством магической поддержки Матери — Земли, любимой – Жены, любви во всех её проявлениях, создавая неповторимый и впечатляющий нарратив победы”, — говорит режиссёр.

В процессе работы над «Номадом» команда частично использовала искусственный интеллект, что явилось ключевым элементом для создания визуальных эффектов.

Съёмки проходили в студии расширенной реальности, были использованы фотореалистичные виртуальные пространства, как фон на LED-экранах, границы которых были расширены и совмещены с построенными ландшафтными сценами, реквизитом и декорациями.

Песня «Номад» также имеет англоязычную версию.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Ми будемо разом» украинской певицы Ирины Билык.

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