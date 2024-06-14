В Одесской кирхе состоится концерт скрипки с органом

16 июня одесситов и гостей города приглашают на концерт “Скрипка в эпоху романтизма» в Одесскую кирху.

Изящное звучание скрипки – что может быть лучше для эстетического наслаждения тёплым вечером летом? Особое наслаждение – диалог короля инструментов – органа — с королевой струнных инструментов – скрипкой, особенно, если предметом их разговора является музыка эпохи романтизма!

Исполнители: заслуженная артистка Украины, солистка, первая скрипка камерного оркестра Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха Елена Ергиева, лауреат международных конкурсов, органистка евангелически-лютеранской церкви Св. Павла, концертмейстер Одесского Национального театра оперы и балета Вероника Струк.

Приглашение можно приобрести перед началом концерта или забронировать по телефону +38 063 507 2964.

Приходите к 18:00.

Адрес: ул.Новосельского, 68.

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