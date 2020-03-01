Любителей тяжёлого рока приглашает АРИЯ tribute в Одесскую филармонию

Ценителей тяжёлого рока приглашает АРИЯ tribute в Одесскую филармонию 10 марта.

В этот день, в 19:00, все главные хиты легендарной группы АРИЯ исполняет лучший рок-вокал Украины, участник проекта «Голос страны» Иван Ворон и tribute группа BEAST.

BEAST — первый и единственный в СНГ АРИЯ tribute проект. Это незабываемые, всеми любимые хиты АРИИ.

На их концертах воссоздаётся неповторимая атмосфера арийских концертов.

На концерте прозвучат такие шедевры, как «Я свободен», «Потерянный рай», «Возьми моё сердце», «Осколок льда», «Герой Асфальта», «Ангельская Пыль» и многие другие мега-хиты группы АРИЯ.

Трибьют-бенд BEAST – проект, признанный не только фанатами рока, но и самими участниками группы АРИЯ.

BEAST – первый и единственный трибьют-бенд на просторах СНГ, которому удаётся максимально точно передавать всю мощь живых выступлений АРИИ.

Мощи, объёма и красоты исполняемой музыке придаст эстрадно-симфонический оркестр под управлением Игоря Знатокова.

Стоимость билетов 180-550 гривен.

Их можно купить здесь.