В Одессе хиты легендарных групп прозвучат в симфоническом исполнении

Все хиты легендарных групп Imagine Dragons и Coldplay прозвучат в роскошном симфоническом исполнении.

Эти группы формируют образ современной поп-музыки высшей пробы. Они создают тренды, которым следуют тысячи исполнителей во всём мире. Их песни стали ежедневным саундтреком для миллионов фанов и вдохновляют людей во всех уголках земного шара.

Февральским вечером в помещении одесской филармонии прозвучат Believer, Bad Liar, Radioactive, Thunder, Natural, Viva la Vida, Clocks, Paradise, A Sky Full of Stars, Fly On и многие другие супер-хиты Imagine Dragons и Coldplay.

8 февраля Вы увидите и услышите симфонический оркестр, рок-группу, суперсовременное световое шоу,

спецэффекты, крутые танцевальные номера, виджеинг на светодиодных экранах.

Солисты шоу — суперфиналисты телепроекта «Голос Країни» — Андрей Рыбарчук и Вячеслав Кретов.

Не вызывает сомнений, что к большому составу участников шоу присоединится многочисленный

хор из состава зрителей!



Начало в 19:00.

Билеты можно купить здесь.