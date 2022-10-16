Одесский облдрамтеатр делает «Последнее предупреждение»

Одесский областной академический драматический театр 22 октября приглашает на премьерный показ спектакля «Последнее предупреждение».

Вы думаете, когда Вы умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается!!! Именно это и произошло с нашим героем. Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен…

А что именно – об этом вы узнаете в спектакле.

Приходите к 18 часам.

Трагикомедия в одном действии.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod