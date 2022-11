Куда пойти в Одессе на выходные 12-13 ноября

12-13 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

12 ноября в музее КП «ОМЕТ» по адресу: Алексеевская площадь, 21А состоится праздник, посвящённый одесскому троллейбусу, которому исполнилось 77 лет! 7 ноября 1945 года в Одессе началась эксплуатация троллейбусного маршрута №1 «Железнодорожный Вокзал — площадь Льва Толстого». КП «Одесгорэлектротранс» приглашает всех желающих на праздничное мероприятие, которое начнётся в 11:00. Предварительная запись по номеру: 7 886 886. Вход свободный.

12 ноября спектакль «Будьте вы счастливы!» в Одесском театре юного зрителя им. Ю.Олеши. Сюжет спектакля убеждает: такое могло случиться только в Одессе! Дерибасовская, Привоз, НЭП, идиш, любовь — только в Одессе все эти слова и названия становятся разными гранями одного приключения. Это будет невероятная история про любовь, про фольклор, про рыбные котлетки, про точило для ножей, про новую экономическую политику, про уголовный розыск и главное — про идиш, конечно! Из-за этого языка, на котором в прошлом веке разговаривала треть Одессы, и случилась эта удивительная любовная история. Адрес театра: ул.Греческая, 48-а. Комедия в двух действиях. Возрастные ограничения 14+. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 17 часам.

12 ноября в ритме Astor Piazzolla в Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха состоится концерт камерного филармонического оркестра. Начало концерта в 14.00. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес филармонии: у.Бунина, 15.

13 ноября Одесский музей западного и восточного искусства продолжит работу лектория о творчестве великих художников. На сей раз искусствовед Ирина Тимохова проведёт лекцию, посвящённую жизни и творчеству великого французского художника ХХ века Анри Матисса – кавалера ордена Почётного легиона, первого из модернистов, получившего Международную премию института Карнеги. История его жизни удивит каждого. Приходите к 15:00. Стоимость билета 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный. Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

12 и 13 ноября в Театре оперы и балета – опера «Катерина». Присоединяйтесь к тысячам ценителей творчества великого Кобзаря. Произведение покоряет характерной для украинской народной песни мелодичностью и эмоциональной выразительностью. Особенно колоритны хоровые сцены. Благодаря таланту и стараниям всего коллектива театра перед зрителем максимально раскрывается невероятная сила материнской любви, изобразить которую так пламенно мог только Шевченко. Начало в 16 часов. Продолжительность 2 часа. Опера исполняется с одним антрактом. Билеты стоимостью 100-650 гривен.

13 и 19 ноября спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного. Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тёща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и …. захватывающий сюжет. Блеск! Цена билетов от 80 грн. Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3. Спектакль 13 ноября состоится в 16:00, а 19-го приходите к 15 часам.

До 24 ноября в Городском саду Одессы фотовыставка The War Is Not Over Yet. Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения. Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

