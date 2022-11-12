Президент Франции Макрон отреагировал на освобождение Херсона на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 11 ноября отреагировал на освобождение Вооружёнными силами Украины Херсона.

Сообщение Макрона в Twitter написано на украинском языке.

«Поздравляю с возвращением Херсона в Украину. Это важный шаг к полному восстановлению суверенных прав Украины. Франция и дальше будет поддерживать украинцев и украинок», – говорится в нём.

Вітаю з поверненням Херсона до України, це важливий крок на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Франція й надалі підтримуватиме Українців та Українок. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 11, 2022

Как сообщала Одесса News, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, что подтвердило ГУР Минобороны Украины.

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