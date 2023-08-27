Три часа ночного времени в Одессе были тревожными, но без обстрелов

Сегодня, 27 августа, ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории нашего государства.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 27 августа.

«Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — говорится в сообщении, однако на данное время известно, что Одесса и Одесская область не подвергались ракетным или дроновым атакам.

По словам в Telegram председателя Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука, в Одессе было «три часа ракетной угрозы, как и по всей Украине. Враг использовал вооружение самолётов стратегической авиации. Возможно, были применены «калибры». Надводный ракетоноситель ЧФ, между тем, передислоцировался из Азовского в Чёрное море».

Братчук утверждает, что «враг мог применить самолёты стратегической авиации Ту-95 из района Волгодонска, крылатые ракеты Х-555, Х-55, Х-101».

Известно, что вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным, в столице без жертв и разрушений, сообщила Киевская городская военадминистрация.

Окончательные итоги ночного обстрела Украины подвело Командование Воздушных Сил ВСУ: «Ночью 27 августа 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Крылатые ракеты были выпущены из 5 самолётов стратегической авиации из воздушного пространства России в районе Энгельса. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало».

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине 7 раз объявляли воздушную тревогу, 6 из них — из-за взлёта вражеских истребителей МиГ.

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