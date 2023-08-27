В бою за Украину погиб одессит Ярослав Баис, светлая ему память

В Одессе 8 июля простились с бойцом из военного полка «Азов» Ярославом Баисом, погибшим в прошлом году в результате теракта в Оленовке. Долгое время семья ждала обмена телами и подтверждения теста ДНК.

Проститься с героем пришли родные, друзья, побратимы и учителя погибшего. В Одессе 8 июля простились с бойцом из военного полка «Азов» Ярославом Баисом, погибшим в прошлом году в результате теракта в Оленовке. Долгое время семья ждала обмена телами и подтверждения теста ДНК.

В полк «Азов» Ярослав с позывным «Август» присоединился в феврале 2017 года. По словам матери воина Марины Баис, это был сознательный выбор сына.

«Он прошёл серьёзный отбор, в полк «Азов» случайные люди не попадают, поэтому 1 февраля 2017 года он заключил контракт с Нацгвардией», — рассказала женщина.

Все время на Азовстали, продолжает Марина, сын был в связи с семьей. Последнее сообщение от Ярослава она получила 15 июля 2022 года, а две недели спустя он погиб в результате теракта в Оленовке.

До своего 27-го дня рождения Ярослав не дожил 10 дней.

«Я жила надеждой, что произошла какая-то ошибка, что произошло чудо, но 29 октября обменяли тела, 62 тела и из них 57, по словам россиян, из Оленовки», — добавила мать азовца.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года на поле боя погиб 21-летний житель села Прямобалка Арцизской территориальной громады Одесской области Богдан Дехтеренко.

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Фото: Общественное.Одесса

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