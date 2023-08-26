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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Богдан Дехтеренко, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Богдан Дехтеренко, светлая память

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На поле боя погиб  21-летний житель села Прямобалка Арцизской территориальной громады Одесской области Богдан Дехтеренко.

Он ушёл из жизни во время выполнения боевого задания в районе села Старомайорское Донецкой области, — сообщил в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский. 

5 июля земляки провели Богдана в последний путь в селе Прямобалка.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Лиманской громаде Одесской области простились с Ярославом Вахновским, который погиб на фронте в селе Давыдов Брод Херсонщины ещё 11 ноября 2022 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото Сергей Парпуланский/Facebook

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