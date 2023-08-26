В бою за Украину погиб житель Одесской области Богдан Дехтеренко, светлая память

На поле боя погиб 21-летний житель села Прямобалка Арцизской территориальной громады Одесской области Богдан Дехтеренко.
Он ушёл из жизни во время выполнения боевого задания в районе села Старомайорское Донецкой области, — сообщил в Facebook городской голова Арциза Сергей Парпуланский.
5 июля земляки провели Богдана в последний путь в селе Прямобалка.
Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Лиманской громаде Одесской области простились с Ярославом Вахновским, который погиб на фронте в селе Давыдов Брод Херсонщины ещё 11 ноября 2022 года.
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Фото Сергей Парпуланский/Facebook
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