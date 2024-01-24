С начала войны боевые потери врага составили почти 380 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 24 января 2024 годов ориентировочно составили 378 660 (+840 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили танков ‒ 6227 (+13) ед., боевых бронированных машин ‒ 11579 (+31) ед., артиллерийских систем – 9008 (+61) ед., РСЗО – 971 (+1) ед., средств ПВО ‒ 659 (+2) ед., самолётов – 331 ед., вертолётов – 324 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 6998 (+37), крылатых ракет ‒ 1842 (+22), корабли/катера ‒ 23 ед., подлодки — 1 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 12005 (+49) ед., специальной техники ‒ 1416 (+7).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года завод «Новатэк», который находится в порту Усть-Луга (Ленинградская область РФ), прекратил технологический процесс после возгорания объектов, которое возникло вследствие «внешнего воздействия».

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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