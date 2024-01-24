Одесситка впервые побывает в космосе

Уроженка Одессы, американская учёная-эмигрантка Лина Бороздина-Бирч полетит в космос 26 января и станет первой женщиной из нашего города, которая увидит космос.

Об этом стало известно с сайта американской компании Virgin Galactic.

Отмечается, что полёт стартует с космодрома «Америка» в Нью-Мексико.

Среди членов экипажа одесситка указана как «астронавт 023 – частный астронавт из Украины и Калифорнии, США».

В США Лина работает консультантом одной из систем оздоровления. Своей очереди она ждала 18 лет. Стоимость «туристического» билета составляет 450 тысяч долларов.

В космосе украинка проведёт 90 минут, в том числе несколько — в невесомости.

По словам Лины, она должна была лететь в качестве туристки ещё в 2021-м, но планы были отложены из-за пандемии коронавируса.

Для справки. Компания Virgin Galactic — американская компания, занимающаяся разработкой коммерческих космических кораблей и обеспечением суборбитальных полётов для космических туристов.

Одесса News информировала о первом в истории коммерческом рейсе этой компании, осуществлённом 29 июня 2023 года.

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