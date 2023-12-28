Одесская прокуратура зафиксировала последствия очередного преступления России

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — массированной атаки БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области в ночь с 26 на 27 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
Отмечается, что в результате этого очередного вражеского террора Одесской области погибли 2 человека, ещё 3 ранены, среди которых 17-летний юноша.
По данным следствия, в результате вражеской атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар.
Обломками во время сбития повреждена одна из незаселённых новостроек в Одессе.
Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Фото: Одесская облпрокуратура
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