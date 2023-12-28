Одесская прокуратура зафиксировала последствия очередного преступления России

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — массированной атаки БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области в ночь с 26 на 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в результате этого очередного вражеского террора Одесской области погибли 2 человека, ещё 3 ранены, среди которых 17-летний юноша.

По данным следствия, в результате вражеской атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар.

Обломками во время сбития повреждена одна из незаселённых новостроек в Одессе.

Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy