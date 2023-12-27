Ночью в Одессе от обстрелов путинской армией погиб одессит, четверо раненых

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» Одесскую область.

По сообщению в Telegram-канале «Одесса.Официально», в Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра.

«Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых БпЛА упали на одну из незаселённых новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, четверо получили ранения, среди которых 17-летний юноша и 6-летняя девочка.

По информации спасателей, от ГСЧС к ликвидации пожаров привлекались 8 единиц спецтехники и 37 огнеборцев.

Одесса News информировала, что этой ночью были зафиксированы пуски 46 «Shahed-136/131». В регионах Украины уничтожено 32. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности, Херсонщину. Силами противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 17 дронов-камикадзе: 12 в Одесской, 3 в Николаевской и 2 в Винницкой областях.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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