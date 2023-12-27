В Одесском Дворце спорта состоится яркое ледовое новогоднее шоу

С 3 по 6 января в Одесском Дворце спорта пройдёт яркое новогоднее шоу для всей семьи «Как казаки по сказкам ходили».

Увлекательный сюжет и исполнительское совершенство. Море положительных впечатлений и огоньки радости в детских глазах. Не пропустите резонансное возвращение потрясающего ледового шоу, полного новой энергии и красоты. Профессиональные артисты покорят своей невероятной техничностью.

На ледяной арене будет происходить невероятное: оживёт сила козацкого духа, лёд соединится с пламенем, а талант артистов погрузит в мир ярких эмоций. Величественное шоу будут сопровождать удивительные световые эффекты, а качественное звуковое сопровождение придаст спектаклю монументальность. И на ледовой арене отобразится цельная, впечатляющая картина всей красоты, силы и мужества украинского народа.

Программа не имеет возрастных ограничений. Приходите всей семьёй.

Начало представлений в 13 часов.

Стоимость билетов от 180 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: проспект Шевченко, 31.

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