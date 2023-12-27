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  3. В Одессе жителям Киевского и Хаджибейского районов подвозят техническую воду

В Одессе жителям Киевского и Хаджибейского районов подвозят техническую воду

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В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернам.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что автоцистерны отправились по таким адресам:

  • Небесной сотни, 83
  • Ак. Королёва , 80а
  • Ген.Петрова, 45/47
  • Космонавтов угол Филатова
  • Шишкина, 60а
  • Небесной Сотни, 15.

В этих районах работают бюветные комплексы:

  • на ул. Гераниевой
  • на просп. Ак. Глушко, 1
  • просп. Небесной сотни, 14
  • 6-я ст. Большого Фонтана
  • ул. Просвещения, 1-Д (зелёная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи)
  • ул. Космонавтов, 17а
  • ул. И. Рабина
  • ул. Инглези.

Одесса News информировала, что 26 декабря во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был повреждён основной и резервный кабели электроснабжения к объекту филиала «Инфоксводоканал», питающему водой Киевский и Хаджибейский районы города.

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