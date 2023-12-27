В Одессе жителям Киевского и Хаджибейского районов подвозят техническую воду

В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернам.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что автоцистерны отправились по таким адресам:

Небесной сотни, 83

Ак. Королёва , 80а

Ген.Петрова, 45/47

Космонавтов угол Филатова

Шишкина, 60а

Небесной Сотни, 15.

В этих районах работают бюветные комплексы:

на ул. Гераниевой

на просп. Ак. Глушко, 1

просп. Небесной сотни, 14

6-я ст. Большого Фонтана

ул. Просвещения, 1-Д (зелёная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи)

ул. Космонавтов, 17а

ул. И. Рабина

ул. Инглези.

Одесса News информировала, что 26 декабря во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был повреждён основной и резервный кабели электроснабжения к объекту филиала «Инфоксводоканал», питающему водой Киевский и Хаджибейский районы города.

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