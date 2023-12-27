В Одессе жителям Киевского и Хаджибейского районов подвозят техническую воду

В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В настоящее время организован подвоз технической воды автоцистернам.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
Отмечается, что автоцистерны отправились по таким адресам:
- Небесной сотни, 83
- Ак. Королёва , 80а
- Ген.Петрова, 45/47
- Космонавтов угол Филатова
- Шишкина, 60а
- Небесной Сотни, 15.
В этих районах работают бюветные комплексы:
- на ул. Гераниевой
- на просп. Ак. Глушко, 1
- просп. Небесной сотни, 14
- 6-я ст. Большого Фонтана
- ул. Просвещения, 1-Д (зелёная зона возле Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи)
- ул. Космонавтов, 17а
- ул. И. Рабина
- ул. Инглези.
Одесса News информировала, что 26 декабря во время проведения земляных работ по прокладке электросетей одной из частных строительно-монтажных компаний был повреждён основной и резервный кабели электроснабжения к объекту филиала «Инфоксводоканал», питающему водой Киевский и Хаджибейский районы города.
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