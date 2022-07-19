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Кому в Одессе отключат воду 19 июля

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 19 июля останется без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00 19 июля потребителям следующих улиц города:

  • ул. Десятого апреля,
  • ул. Серова, 1-13, 2-8,
  • ул. Садиковская,
  • ул. Раскидайловская, 4-36,
  • ул. Южная,
  • ул. Ризовская, 1-7, 2-10.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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