Кому в Одессе отключат воду 19 июля

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 19 июля останется без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 22:00 19 июля потребителям следующих улиц города:

ул. Десятого апреля,

ул. Серова, 1-13, 2-8,

ул. Садиковская,

ул. Раскидайловская, 4-36,

ул. Южная,

ул. Ризовская, 1-7, 2-10.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).