Военная ситуация на юге Украины за прошедшие сутки: держимся уже 145 дней

Военная ситуация за прошедшие сутки в зоне Оперативного командования «Юг» ВСУ была непростой, но контролируемой.

«Враг продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны. Активных действий не ведёт, соблюдает тактику дистанционных обстрелов и авиаударов», — сообщил представитель Оперативного командования полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Карта Минобороны Великобритании о боевых действиях в Украине сост. на 18 июля 2022 года

Назаров проинформировал, что предыдущей ночью враг покрыл 40 реактивными снарядами РСЗО «Град» частный сектор Никополя, попав в склад горюче-смазочных материалов частного предприятия. Через два часа такой же массированный обстрел из «Градов» накрыл порт, станцию ​​переливания крови и местную поликлинику. Один человек получил ранения.

Той же ночью противник нанёс массированный ракетный удар 12 ракетами С-300 по Николаеву и пригороду. Вместе с объектами пригородной инфраструктуры, подвергшимися разрушениям, обстреляны жилые и промышленные районы города. Зафиксировано попадание в автосалон и площадку по продаже сельхозтехники. Предварительно без жертв.

В то же время в Снигирёвке оккупанты расстреляли из миномёта дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съёмочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. «А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания миномётом. Но ради картинки рашисты убили мирных жителей», — сообщил Назаров.

В рапорте офицер также анализирует ситуацию в Херсонской области, где «враг, имитируя, что продолжает контролировать утраченные территории Херсонщины, коварно атакует с неба».

Ударным беспилотным летательным аппаратом трижды противник ударил по освобождённой Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы. Потерь нет.

Также парой Ми-8 атаковано Потёмкино. Без потерь.

К вечеру, второй раз за сутки был атакован Николаев. Из реактивных систем залпового огня «Ураган» кассетными снарядами обстрелян частный сектор – повреждены окна и крыша в жилых домах. Пока известно о двух раненых — женщине и мужчине. Их забрала скорая.

Наша авиация работала двумя штурмовиками по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигирёвки.

Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой «воздух-воздух» наши самолёты, но успеха не имел. «Наши авиаторы справились с задачей без потерь», — проинформировал полковник.

За сутки на южном фронте ракетным огнём и артиллерией уничтожено 65 военных, комплексная аппаратная связь «Редут-2УС», 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Также наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складам боеприпасов в районе Райского Новокаховской громады и в районе Берислава. Объекты уничтожены. Потери уточняются.

По Одесщине днём ​​снова был нанесён ракетный удар, в частности, по функционирующему мосту через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля. Одна ракета сбита над морем силами ПВО.

По информации полковника Назарова, блокировать судоходство в северо-западной части Чёрного моря продолжает вражеская корабельная группировка из двух ракетных кораблей с 16 “Калибрами” и 4 больших десантных корабля, изо всех сил поддерживающих иллюзорную вероятность десантной операции.

На главном фото воин Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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