В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Соболюк, светлая ему память

4 октября в Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель города Килия Одесской области Роман Соболюк.

Об этом сообщила в Facebook Килийская городская территориальная громада.

«В сердцах близких, родных и побратимов он навсегда будет Героем… Он теперь будет нашим защитником и на небе, и в наших душах. Большое соболезнование родным и близким. Вечная память, вечная слава!» – говорится в сообщении.

Роману было 35 лет.

9 октября, когда Килия прощалась с воином, в городе был объявлен День траура.



























Одесса News сообщала о гибели 30 сентября 2023 года во время выполнения служебного задания вблизи населённого пункта Новосёловского Сватовского района Луганщины 27-летнего солдата, механика-водителя миномётного взвода роты огневой поддержки парашютно-десантного батальона Василия Стратулата из Болградского района Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Килийская гортергромада/Facebook, «Бессарабия INFORM»

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