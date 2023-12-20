Все дроны, пролетавшие ночью 20 декабря над одесской землёй, уничтожены

В ночь на 20 декабря противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed» из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава).

По оперативным данным Воздушных Сил ВСУ, всего зафиксированы пуски 19 шахедов, 18 из которых уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

«Предварительно без пострадавших», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что погибшим в одном из частных домов Одесского района, пострадавших от обломков вражеских дронов, сбитых Силами обороны ВСУ 16 декабря, оказался 54-летний Дмитрий Иваница, сын известного учёного-микробиолога Владимира Иваницы — профессора и проректора Одесского национального университета имени Мечникова.

Инфографика: ВСУ

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