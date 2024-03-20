Общие боевые потери противника составили более 430 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 20 марта 2024 года ориентировочно составили личного состава 433090 (+700 за последние сутки) человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков ‒ 6828 (+9), боевых бронированных машин ‒ 13058 (+9), артиллерийских систем – 10714 (+16), РСЗО – 1017, средств ПВО ‒ 721, самолётов – 347, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 8355 (+37), крылатых ракет ‒ 1922, корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 14198 (+7) ед., специальной техники ‒ 1738 (+3).

Данные уточняются, — информирует Генштаб.

Как информировала Одесса News, по заявлению Президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2024 года, Россия на передовой теряет пять военных на каждого убитого украинского военнослужащего.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy