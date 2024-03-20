В Одессе перевели на «дистанционку» школы и детсады, где рядом нет укрытий

В Одессе перевели на дистанционное обучение детские сады и школы, в которых не обустроены укрытия и расстояние до ближайшего превышает 100 метров.

Об этом в Facebook сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

«Учреждения, не имеющие ни собственного, ни рядом действующего укрытия, работают исключительно дистанционно. Это две школы и несколько десятков садиков», — заявила Буйневич.

Она напомнила, что в Одессе почти 200 учебных заведений имеют собственные укрытия. Остальные используют укрытия, расположенные поблизости, и расстояние до них достигает 200-400 метров.

«Мы все видим, что в последние дни «угроза баллистики» звучит довольно часто. Будем использовать только те укрытия, что ближе 100 метров к учебному заведению. Это значит, что те школы и садики, которые использовали укрытие на большем расстоянии, три дня до каникул работают дистанционно», — отметила чиновница.

По её словам, во время каникул классы учебных заведений, где нет укрытий, разместят в зданиях школ, где хранилища оборудованы. Это необходимо для того, чтобы дети не ходили по улице во время тревоги.

«К кому-то «подселят» детский сад. У кого-то в школе будет ещё одна школа. Со своими учителями и расписанием. Мы понимаем минусы этого решения… Плюс один. Это гораздо безопаснее и для детей, и для педагогов, потому что после сигнала мы сразу идём в укрытие. И не ходим под угрозой баллистики», — объяснила Буйневич.

Она добавила, что во время каникул будут разработаны расписания с учётом пожеланий родителей относительно формы обучения детей.

Как сообщала Одесса News, в марте армия РФ дважды обстреляла Одессу баллистическими ракетами. Первый удар был нанесён 6 марта по порту в Одессе, погибли шесть военных моряков. Второй раз город подвергся атаке ракетами «Искандер-М» 15 марта — погиб 21 человек, 73 получили ранения.

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