Путин обратился к россиянам, обосновав свои действия по Донбассу

Россия признала независимость т.н. Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

Перед этим с обращением к россиянам выступил глава государства Владимир Путин, который потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае на совести Киева будет «вся ответственность за возможное продолжение кровопролития», а также предупредил — в отсутствие конструктивных ответов Запада на предложения по гарантиям безопасности Москва имеет полное право «принимать ответные меры».

Обращение президента длилось 55 минут.

Основные тезисы выступления:

Путин назвал признание независимости «ДНР» и «ЛНР» «давно назревшим решением» и попросил парламент поддержать его, а также ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими «республиками».

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — предупредил президент.

По его словам, Россия «сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.

У Москвы есть все основания полагать, что «вступление Украины в НАТО и последующее развёртывание здесь объектов Североатлантического альянса — вопрос предрешённый», это «дело времени», отметил Путин. В этом случае она станет передовым плацдармом для упреждающего удара Запада по России.

Российская сторона в декабре предложила Вашингтону и Брюсселю договориться о гарантиях безопасности, в рамках которых она требовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток, в том числе в Украину, и размещения на территории этой страны ударного оружия. Как подчеркнул президент, эти предложения остались фактически без ответа, и в таких условиях Россия «имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности»: «Именно так и будем поступать».

Сама РФ никогда не станет членом НАТО — в 2000 году тогдашний президент США Билл Клинтон «весьма сдержанно» ответил на вопрос Путина об отношении к возможному присоединению Москвы к альянсу. Это связано с тем, что Соединённым Штатам не нужна «такая большая, самостоятельная страна, как Россия», и в этом кроется «источник традиционной американской политики на российском направлении», уверен российский лидер.

Сама РФ никогда не станет членом НАТО — в 2000 году тогдашний президент США Билл Клинтон «весьма сдержанно» ответил на вопрос Путина об отношении к возможному присоединению Москвы к альянсу. Это связано с тем, что Соединённым Штатам не нужна «такая большая, самостоятельная страна, как Россия», и в этом кроется «источник традиционной американской политики на российском направлении», уверен российский лидер. Основная часть обращения президента была посвящена истории создания современной Украины и критике властей в Киеве. Путин напомнил, что современная Украина «целиком и полностью была создана <…> большевистской, коммунистической Россией», в том числе за счёт исторических российских территорий. Сейчас на Украине сносят памятники Владимиру Ленину, который стал её «автором и архитектором», но в этой политике «не нужно останавливаться на полпути»: «Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация».

После распада Советского Союза Россия всегда сотрудничала с Украиной «открыто, честно и <…> с уважением к её интересам», но в Киеве «вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер», — констатировал президент. В Украине так и не сложилось «устойчивой государственности», её «буквально пропитала, разъела» коррупция, а нынешняя власть «последовательно ведёт дело к полной десуверенизации страны».

Украинская военная стратегия предполагает, по сути, подготовку военных действий против России, а недавняя угроза Киева создать собственное ядерное оружие — это «не пустая бравада», подчеркнул Путин. Москва не может игнорировать эту угрозу.

Как сообщала Одесса News, ранее главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

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