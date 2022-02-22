Путин подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР»

21 февраля Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании т.н. Донецкой и Луганской народных республик.

Выступая перед этим с телеобращением к гражданам, он пояснил: «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики».

Путин попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими «республиками». Объявляя об этом, как пишет ТАСС, «президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны».

После этого Путин встретился с главарями «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и двумя «народными республиками» и поздравил их. Как сообщается на сайте Кремля, после мероприятия у них также состоялась беседа.

Документы о признании «ЛДНР» ещё должно поддержать Федеральное собрание РФ. Его ближайшее заседание запланировано на 22 февраля.

Лидеры ведущих стран мира уже осудили путинские указы. Так, пресс-служба немецкого правительства сообщила, что Шольц осудил планы признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» и подчеркнул, что такой шаг «вопиюще противоречит» Минским договорённостям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договорённостей со стороны России.

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