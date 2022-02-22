В Чёрном море восстановлен свободный доступ судов к украинским портам

В Чёрном море завершилось действие прибрежных предупреждений для судоходства из-за проведения Россией артиллерийских и ракетных стрельб.

Об этом сообщила 21 февраля пресс-служба Государственной службы морского и речного транспорта Украины, сославшись на подчинённое госучреждение «Госгидрография».

«Прибрежные предупреждения 41/22 и 42/22 отменены. Плавание по рекомендованным путям 44,60 открыто», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по состоянию на 21 февраля районы, ранее объявленные опасными для плавания из-за проведения артиллерийских и ракетных стрельб Российской Федерации, отменены в соответствии со сроком их действия с 13 по 19 февраля 2022 года.

В настоящее время Украина объявила прибрежное сообщение 72/22 об учениях подразделений ВМС ВС Украины в данном регионе. Учения не ограничивают гражданское судоходство, проход по указанным рекомендованным путям и подход в/из портов в Чёрном море, уточнили в Морской администрации.

Как сообщала Одесса News, 13 февраля значительные районы Чёрного моря были ограничены для судоходства, «согласно прибрежным предупреждениям, изданным ГУ «Госгидрография» на основании письма Управления навигации и океанографии минобороны РФ.

ГУ «Госгидрография» по поручению Министерства инфраструктуры провела внеплановые промерные работы в районе Днестровской банки для поиска безопасного прохода судов и 15 февраля определила коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты, чтобы не допустить блокировки их работы.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Чёрного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений с 13 по 19 февраля этого года.

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