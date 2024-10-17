Живее всех живых: слухи о смерти одесситки, развернувшей флаг РФ, не подтвердились

Одесситка Елена Чесакова, которая на днях развернула российский флаг в центре Одессы и пыталась повесить его на постамент от уже демонтированного памятника российской императрице Екатерине II, получила домашний арест на период следствия.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что российская пропаганда раскрутила фейк о якобы убийстве Чесаковой в одесском СИЗО. Первым о «смерти Чесаковой» написал коллаборант Олег Царёв, а телеведущая Маргарита Симоньян на пропагандистском шоу Соловьёва заявила, что Чесакова «мученически умерла», сравнив её с Зоей Космодемьянской.

Мать Чесаковой после вторжения России уехала за границу в одну из стран ЕС. Там она подтвердила, что с дочкой всё в порядке. Когда фейк об «убийстве» Чесаковой развалился, российские СМИ начали постепенно «давать заднюю». К примеру, издание «Московский комсомолец» написало, что этот инцидент, возможно, является «провокацией СБУ».

Интересно, что Елена Чесакова и её мать переехали в Одессу из российского города Пермь и получили украинское гражданство. Они являются поклонницами «русского мира», но возвращаться в Россию не желают.

Одесса News информировала, что инцидент с 43-летней Чесаковой произошёл 7 октября около 23 часов. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестная пыталась повесить флаг России на постамент демонтированного памятника Екатерине и выражалась в поддержку враждебной страны.

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