В Одессе министры из стран Северной Европы и Балтии объявили о зимнем пакете помощи

Восемь стран, входящих в «Нордично-Балтийскую восьмёрку» (NB8), анонсировали новый пакет зимней помощи Украине.

Об этом главы внешнеполитических ведомств стран NB8 объявили 16 октября во время визита в Одессу, сообщается на сайте МИД Финляндии, Швеции и Латвии, информирует издание ГОРДОН.

В заявлениях сказано, что страны NB8 передадут Украине, среди прочего, турбины, генераторы, солнечные батареи, трансформаторы, а также выделят деньги на энергетический сектор и восстановление критической социальной инфраструктуры.

«Потребности огромны, особенно в энергетическом секторе, поскольку Украина готовится к третьей зиме после полномасштабного вторжения России. Страны Северной Европы и Балтии едины в своей непоколебимой приверженности поддержке Украины, – сказано в заявлении. – Эта поддержка, а также поддержка, запланированная на следующий год, укрепят способность Украины обеспечивать электричеством, отоплением, чистой водой, услугами в области здравоохранения и образования».

В релизах не указана сумма нового пакета, но, судя по заявлению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса на пресс-конференции (её транслировал МИД Украины в Facebook), она превысит €3 млрд. «С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на €15,4 млрд, а сейчас мы согласовали помощь на €3,5 млрд», – сказал он.

Из релиза пресс-службы МИД Литвы следует, что €15,4 млрд – это только военная помощь Украине.

«Наш регион является вторым по объёмам помощи Украине после США. Это важное послание, которое также отражает потенциал нашей дальнейшей поддержки Украины», – подчеркнул Ландсбергис.

В X он опубликовал инфографику, основанную на данных Кильского института мировой экономики (IfW), согласно которым США выделили Украине около €57 млрд военной помощи, страны NB8 – €16 млрд, Германия – €11 млрд, Великобритания – €9 млрд, Нидерланды – €5 млрд.

Ландсбергис отметил, что Россия «использует энергию как оружие» и продолжает разрушать энергетическую инфраструктуру Украины беспрецедентными атаками перед зимой.

«Кремль хочет, чтобы украинцы, которые не подчиняются его ультиматумам, замёрзли зимой. Мы не позволим этому произойти. Поддержка Литвы на восстановление энергетического сектора сейчас составляет более €63 млн. Мы отправляем в Украину Вильнюсскую ТЭЦ, мы являемся одним из лидеров в мире по поставкам генераторов и трансформаторов», – заявил Ландсбергис.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время брифинга в Одессе сказала: «Мы подписали пакет ещё на 44 миллиона (евро, – ред.) чтобы помочь вам закрыть пробел в энергетической инфраструктуре. Мы – ваши северо-балтийские партнёры и будем вас поддерживать. Мы также будем наращивать силы ПВО и усиливать вашу экономику».

По её словам, Швеция вложила в этот пакет 28 млн. евро.

«Хотим видеть Украину членом ЕС. Мы хотим справедливого мира и этот мир невозможен без Украины», — подчеркнула Мария Мальмер Стенергард.

Одесса News информировала, что 16 октября в Одессу прибыли министры иностранных дел стран NB8 (Литва, Латвия, Эстония, Дания, Норвегия, Швеция, а также госсекретари Финляндии и Исландии.

В предыдущий раз главы МИД NB8 посещали Одессу в апреле 2023 года.

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