Министры иностранных дел 9 стран встретились в Одессе

Министры иностранных дел Украины, Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии посетили Одесскую область.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Главные обсуждаемые темы – усиление поддержки Украины, оборона портов и энергетической инфраструктуры, а также привлечение российских военных преступников к ответственности», — написал Кипер в Telegram.

Отмечается, что министры договорились об укреплении обороноспособности Украины, новых инвестициях в оборонную промышленность и усилении санкционного давления на Россию.

Одесские гости посетили наших раненых военных в госпитале и почтили память погибших героев.

Кроме того, встречались с ведущими экспортёрами сельскохозяйственной продукции. Украинские аграрии рассказали иностранным делегациям о трудностях, преодолеваемых ежедневно, чтобы обеспечивать десятки стран мира украинским зерном и другими важными товарами.

Олег Кипер подчеркнул, что министры иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмёрки были проинформированы о ситуации по безопасности в регионе и Чёрном море и последствиях российских атак. Также предложили Швеции взять наш регион под патронат в восстановлении.

«Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Визит министров иностранных дел Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии в Одессу свидетельствует о поддержке со стороны стран Нордично-Балтийской восьмёрки в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета», — резюмировал глава ООГА.

Фото: ООГА/Telegram

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