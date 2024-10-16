Австралия отправит в Украину партию танков Abrams

Десятки австралийских танков Abrams будут отправлены в Украину в рамках нового пакета военной помощи от Австралии на сумму 245 миллионов долларов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Abc news.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, который на этой неделе участвует в заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе, заявил: «Мы стоим бок о бок с Украиной в её борьбе против незаконного вторжения России. Эти танки окажут украинским Вооружённым силам большей огневой мощи и мобильности и дополнят поддержку, которую наши партнёры оказывают украинским бронетанковым бригадам — ​​Австралия остаётся непреклонной в нашей поддержке Украины».

В последние недели Австралия получила первые из 75 новых танков M1A2, которые со временем заменят армейский парк из 59 старых машин M1A1 Abrams, которые никогда не использовались в бою. Передача Австралией своих устаревших Abrams в «третью страну» требует разрешения Соединённых Штатов в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR), несмотря на то, что в прошлом году Вашингтон отправил в Украину 31 танк M1A1 собственного производства.

Поскольку срок эксплуатации старых австралийских танков M1A1 подходит к концу, небольшое количество из них потребует ремонта перед отправкой в ​​Европу, или же их можно было бы просто быстро отправить в Украину и использовать на запчасти или в других целях.

Правительство Австралии ранее отклонило просьбу Украины о передаче своих вертолётов Taipan, которые будут просто списаны и похоронены, а Конрой заявил, что «пришло время двигаться дальше» от споров вокруг этого решения.

Вместе с этой объявленной помощью общая стоимость всей помощи, предоставленной Австралией Украине с начала полномасштабной войны, превысит 1,5 миллиарда долларов.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года Австралия анонсировала передачу Украине партии современных катеров Sentinel 830R RHIB.

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