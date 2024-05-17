Украина получит от Австралии скоростные катера

Партия современных катеров Sentinel 830R RHIB войдёт в пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов США, о котором в апреле объявило правительство Австралии.

Об этом в соцсети Х сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

«Я мог осмотреть катера, которые для Украины производит инновационная компания Sentinel Boats. Они вошли в последний пакет помощи Украине от правительства Австралии», — написал он.

В компании добавили, что катера, которые могут выполнять задачи как на реках, так и в открытом море, помогут Украине.

«830R может быть быстро развёрнут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это будет необходимо украинским силам», — заявил генеральный директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр.

Ожидается, что доставка этих катеров в Украину состоится в течение «следующих месяцев» вместе с другой выделенной помощью от австралийского правительства.

Отмечается, что катера будут использоваться подразделениями специальных операций для выполнения десантных миссий и задач.

Одесса News информировала, что на конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге Австралия и ещё 43 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по преступлениям России.

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