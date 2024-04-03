В Гааге 44 страны поддержали создание спецтрибунала по преступлениям РФ

На конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге 44 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по преступлениям России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительство Нидерландов.

«Мы заявляем о нашем решительном осуждении всех международных преступлений, совершённых со стороны РФ против Украины; эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН, являются нарушением международного права, что влечёт за собой государственную ответственность РФ, угрожают международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности», – говорится в декларации.

Страны высказались за усиление совместных усилий по обеспечению надлежащего расследования российских преступлений, совершённых в войне против Украины, и за понесение Россией ответственности за все нарушения международного права.

Также страны поддерживают инициативы по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины и приветствовали предложение Нидерландов разместить у себя компенсационный механизм.

Политическую декларацию подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Дания, Канада, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Хорватия, Чехия, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Одесса News информировала, что в январе 2023 года Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для наказания России за совершённые в Украине преступления.

Фото: twitter.com/AndriyKostinUa

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