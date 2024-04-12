В ночь на 12 апреля в Одесской области сбит вражеский дрон

Ночной вражеский дроновый террор продолжается. Этой ночью россияне в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» с юга.

Об этом сообщают в Telegram Силы обороны юга Украины.

«Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. Напряжённая боевая работа Сил противовоздушной обороны на юге длилась около 5 часов. В нашей операционной зоне сбито 7 барражирующих снарядов: 4 — на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесщине», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, всего этой ночью Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 16 из 17 ударных БпЛА типа «Shahed» были уничтожены.

Отмечается, что в результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали.

Одесса News сообщала, что в результате вечерней ракетной атаки 10 апреля 2024 года баллистическими ракетами Искандер-М по Черноморской громаде Одесского района погибли пять человек, в том числе один ребёнок — 10-летняя девочка, ещё 14 человек получили ранения.

Инфографика: ВС ВСУ

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