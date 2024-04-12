В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Тимофеев, светлая ему память

27 декабря 2023 года жители Коноплянской территориальной громады, что в Березовском районе Одесской области, провели в последний земной путь Александра Тимофеева.

Об этом сообщает Коноплянская тергромада.

Ему было почти 25 лет…

До войны Саша работал трактористом в местном фермерском хозяйстве. По словам побратимов, у погибшего героя был хороший нрав и трудолюбивые руки. Он был весёлым, храбрым и верным побратимом. Никогда не отказывался от выполнения боевых задач.

Александра мобилизовали в ряды ВСУ в мае 2022 года. Он служил в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. 21 декабря вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области, во время массированного миномётного обстрела от прямого попадания в блиндаж, младший сержант Александр Тимофеев получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и умер по дороге в больницу.

Одесса News сообщала о гибели 21 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания по выявлению и уничтожению сил противника недалеко от населённого пункта Синьковка Купянского района Харьковской области жителя Окнянской громады Одесской области, солдата Сергея Мильничука.

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Фото: Коноплянская тергромада/Facebook

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