398-й день войны: Самые ожесточённые бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку

Начались 398-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Об этом сказано в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 28 марта.

«Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделениями Сил обороны Украины отражены 62 атаки противника на указанных направлениях», — говорится в сводке Генштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанёс 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. 27 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома.

Обстрелянный врагом Славянск

Как информирует Генштаб, в Херсонской области в городе Берислав от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Ночью, для нанесения авиаударов, противник задействовал 15 ударных БпЛА типа «Шахед-136».14 из них уничтожены нашими защитниками.

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы ряда населённых пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вёл безуспешные наступательные действия в направлении населённых пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка, применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населённых пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населённых пунктов.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов, а также один — по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и «ещё две важные цели оккупантов».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский поздним вечером в понедельник, 27 марта, завершил проведение очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото 27-летний Саша с позывным «Кросс», воюет с 19-ти лет. Родился в Нью-Йорке под Торецком. Семь лет служил в армии, в том числе в Силах специальных операций. После широкомасштабного вторжения российской армии в Украину вступил в ряды бахмутского батальона Сил территориальной обороны ВСУ.

Фото: Генштаб, Силы теробороны ВСУ/Facebook, Донецкая ОВА

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod