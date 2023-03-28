Зеленский в Днепре провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский поздним вечером в понедельник, 27 марта, завершил проведение очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Президент сообщил на своём Telegram-канале.

«Только что провёл заседание Ставки – впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь – в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области.

Командующие оперативными направлениями доложили фактическую ситуацию – генерал Сырский, генерал Тарнавский – они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСГВ (оперативно-стратегическими группировками войск, — ред.), прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО», — сказал Верховный Главнокомандующий.

Владимир Зеленский поблагодарил бойцов нашей разведки за мощную работу сегодня в Бахмуте: «подразделение «Кракен» – как всегда, на высоте. Молодцы, ребята!»

Также, по словам Зеленского, на заседании Ставки обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяжённости фронта – от Херсона до Харькова.

«Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и сёлам, по нашим людям. За Славянск, Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев – и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года»,- сказал Зеленский.

Президент Зеленский заявил, что «Днепр является нашей крепостью уже более 9 лет, всё это время поддерживает фронт и бойцов. Именно здесь, в Днепре, ещё с 14 года тысячам наших воинов спасли здоровье после ранений. Днепр концентрировал работу волонтёров – с первых недель агрессии в 14-м году. Я благодарю тебя, Днепр, спасибо каждому и каждой здесь, в городе, кто помогает Украине стоять. Стоять крепко и – бить оккупанта».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 21 марта.

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