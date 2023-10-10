Зеленский ввёл в действие решение СНБО о выделении на оборону более 21% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выделении из бюджета на оборону более 21% валового внутреннего продукта.

Документ обнародован на сайте Офиса Президента 9 октября.

СНБО 9 октября решил, что правительство должно предусмотреть при доработке законопроекта о госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на оборону не менее 21,6% ВВП. В то же время на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины Кабмин должен предусмотреть не менее 1,69 трлн грн.

В решении также отмечено, что Кабмин должен «принять в 2024 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины» по ряду приоритетных направлений, часть из которых указана как «для служебного пользования».

Среди открытых в указе пунктов:

усиление способностей и удовлетворение первоочередных потребностей сил безопасности и обороны Украины в вооружении, военной и специальной технике, ракетах и боеприпасах путём их закупки, ремонта, восстановления и модернизации;

надлежащее содержание личного состава сил безопасности и обороны Украины; реализация социальных гарантий;

усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью;

совершенствование системы охраны и повышение уровня защиты государственной границы Украины;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;

разминирование территории Украины.

Правительству поручили принять меры по обеспечению своевременного и в полном объёме финансирования в 2024 году на выплату денежного довольствия военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским.

Министерству финансов поручено обеспечить в течение 2024 года своевременное финансирование расходов Госбюджета, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны Украины, в полном объёме.

Одесса News информировала, что Владимир Зеленский провёл встречу с представителями оборонных компаний США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, прибывших в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий, который открылся 29 сентября.

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