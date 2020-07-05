В Одессе прошли торжества по случаю Дня Военно-Морских Сил Украины

5 июля в Одессе прошли торжества по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых сил Украины, в которых принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент Одесса News, на Морском вокзале Одессы состоялся ритуал поднятия Военно-морского флага, флагов расцвечивания на кораблях Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Президент Украины принял участие в церемонии награждения военнослужащих ВМС ВСУ. В частности, орденом «За мужество» III степени награждены старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан, медалью «За воинскую службу Украине» награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина, медалью «Защитнику Отечества» награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кодымский.

«Сегодня мы награждаем орденами и медалями лучших из украинских военных моряков», — сказал Владимир Зеленский.



«Я счастлив быть в прекрасной и солнечной Одессе всегда, а особенно — сегодня, в этот праздничный для украинского военного флота день. Сегодня вся страна поздравляет с профессиональным праздником стражей морских рубежей нашей Родины. Смелых и несокрушимых людей, которые и днём, и ночью стоят на защите юга нашей страны. Тех, кто, цитируя марш ВМС, «станет грудью за Чёрное море, нашего замечательного и волшебного Крыма». Это — наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас», — сказал Президент Украины.

Глава государства поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

В память о погибших моряках в акватории Одесского залива с катеров Военно-Морских Сил спущены на воду венки и цветы.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины 4-5 июля находится с рабочим визитом в Одесской области. Он ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами ТИС и государственного стивидора ГП «Южный», с проектами в дорожном строительстве, которые реализуются в регионе в рамках программы «Большое строительство», принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного, встретился с предпринимателями на Одесском припортовом заводе, осмотрел место аварии танкера «Delfi».

Фото: Пресс-служба ОПУ