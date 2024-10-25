Очередное заседание Ставки Зеленский посвятил Плану усиления Украины

24 октября Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский рассказал в своём вечернем видеообращении.

«Провёл заседание Ставки. На нём, как всегда, было много разных вопросов. Я хочу сейчас остановиться на особом поручении членам Ставки и другим нашим должностным лицам. Сейчас Украине нужно наполнить внутренний План усиления. Такой План, который вместе с Планом победы обеспечит Украине правильные ответы на все вызовы этого и следующего года», — сообщил Зеленский.

Верховный Главнокомандующий разъяснил, что «План победы направлен на партнёров. На их определённость, каково место Украины в архитектуре безопасности, готовы ли они, чтобы Украина победила, хотят ли партнёры видеть послевоенную систему безопасности действительно надёжной. План победы, если будет исполнен партнёрами, даст все ответы».

«И понятно, что есть внутренняя часть работы. Позиции на фронте и в тылу. То, что нуждается в усилении. Вопрос справедливости в Украине, который стоит очень остро. Наша экономика – наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от российской дезинформации. Социальная защита людей. Многие направления нуждаются в чётких ответах, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов», — сказал Владимир Зеленский.

По его убеждению, такой внутренний План усиления будет гарантировать Украине и единство.

«Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. Так и должно быть», — сказал Президент.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике, Владимир Зеленский провёл 15 октября 2024 года.

Фото и видео: официальный сайт Президента Украины

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