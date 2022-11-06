В бою за Украину погиб житель Болграда Виталий Шрубковский, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Болграда, старший сержант Шрубковский Виталий Сергеевич.
Ему было 44 года, — сообщает Болградский городской совет.
Отмечается, что Виталий родился в пгт. Летичев Хмельницкой области. Он начал военную карьеру со срочной службы в 1998 году в первой аэромобильной дивизии, затем стал военнослужащим по контракту, проходил службу на должностях в Николаеве в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и подразделениях воинской части морской пехоты.
Виталий Шрубковский погиб в Херсонской области, защищая территориальную целостность и независимость Украины.
«Нам не забыть о высокой цене, которую заплатил Виталий ради будущего всей Украины. Вечная память, вечный покой ему и наше безмерное уважение», — сказал на прощании Болградский городской голова Сергей Димитриев.
Похоронили бойца на болградском кладбище.
Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года на фронте погиб 39-летний житель города Измаил Александр Ефимов.
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Фото: Болградский горсовет
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