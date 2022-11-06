Итоги 255-х боевых суток на южном фронте: 57 солдат врага, 2 танка, 2 гаубицы

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ за прошедшие сутки выполнено на юге Украины более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

«Установлено, что по итогам 255-х боевых суток на нашем направлении вражеская армия сокращена на 5️7 рашистов, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы, 3 единицы автобронетехники. Повреждена ещё одна пушка-гаубица и 2 автомобиля», — говорится в военной сводке.

Штурмовая и армейская авиация ВСУ отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах соответственно. Бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в Снегуровке и по системам ПВО в Херсонском районе.

«В Южнобугском операционном районе, как и в целом, в зоне ответственности обстановка сложная, насыщенная событиями, но контролируется Силами обороны. Противник ведёт оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огневое поражение нашим позициям, применяя для этого реактивные системы залпового огня, тяжёлую крупнокалиберную артиллерию, миномёты, танки, барражирующие снаряды», — так характеризуется ситуация на южном фронте состоянием на утро 6 ноября.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки на юге украинские артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили около 170 огневых задач, в результате которых российское войско сократилась на 32 оккупанта, 4 зенитные и артиллерийские установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Херсонской области.

На главном фото боец отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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