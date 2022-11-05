Силы обороны юга контролируют военную ситуацию

В Южнобугском операционном районе обстановка остаётся сложной, но контролируемой Силами обороны юга Украины.

Об этом, описывая текущую оперативную обстановку за прошедшие сутки, сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населённым пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил», — говорится в военной сводке по итогам прошедшего боевого дня.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 04.11.2022

В Херсонской области оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех возможных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую обстановку в регионе. Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоёмы, в том числе и ударяя по экосистеме.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путём ведения воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов, в частности, направил ударный беспилотный аппарат типа «Ланцет-3» по нашим позициям в Бериславском районе.

Березнеговатскую общину Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. Вчера это были «Калибры» морского базирования. Обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В течение дня враг несколько раз атаковал наши позиции штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили около 170 огневых задач, в результате которых российское войско сократилась на 32 оккупанта, 4 зенитные и артиллерийские установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки были также уничтожены 32 вражеских солдата, танк и ещё 9 единиц другой автобронетехники, 2 склада с боеприпасами.

На главном фото командир отделения одного из подразделений морской пехоты старший матрос Андрей на псевдо «Янки». С 2017 по 2020 годы служил в ВСУ по контракту, затем вернулся к мирной жизни, но с первым взрывом вражеской ракеты вернулся в родной батальон.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ, Арсен Федосенко/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod