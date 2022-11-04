Южные рубежи Украины: ВСУ продолжают активные военные действия

В течение прошедшего боевого дня подразделения Вооружённых Сил Украины продолжали активные действия, держали инициативу на закреплённых территориях и преимущество в огневом поражении.

Об этом сообщает в сводке за истекшие сутки Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что враг продолжает оборону, оставляет блокпосты на оккупированной территории, перераспределяет силы и средства, перемещает колонны техники, выставляет бетонные доты, укрепляет существующие рубежи и обустраивает новые.

Вражеские доты в Каховке

«Продолжается контрбатарейная борьба, обстреливаются территории вдоль линии фронта с применением РСЗО, тяжёлой артиллерии, миномётов, танков», — говорится в сводке.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 03.11.2022

На южных рубежах защиты украинские военные выполнили 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям врага на временно оккупированной территории.

Украинская авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в том числе в крытом ангаре.

Уничтожены 32 оккупанта, танк и ещё 9 единиц другой автобронетехники. В Баштанском районе Херсонской области, близ Снигуровки, уничтожены 2 склада с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, на протяжении предыдущего боевого дня украинские защитники на юге страны уничтожили 8 оккупантов, 2 танка, реактивную систему залпового огня «Град», инженерную машину разграждения ИМР-1, 9 единиц автобронетехники, 4 склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах, 6 железнодорожных цистерн с горюче-смазочными запасами вражеской армии.

На главном фото артразведчик морской пехоты лейтенант Владимир на псевдо «Яник». Закончил Сумской военный лицей, в 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на факультет ракетных войск и артиллерии, где учился на специалиста артиллерийской разведки.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod