В бою за Украину погиб бывший глава Окнянской РГА Владимир Гавриш

На фронте погиб уроженец города Измаила Владимир Гавриш.

Об этом сообщают друзья и знакомые Владимира в соцсетях.

Владимир Гавриш работал в Одессе на руководящих должностях в различных фирмах, имел несколько европейских экономических образований. Был в Одессе членом команды Саакашвили после Революции Достоинства, в 2017 году главой Окнянской районной госадминистрации.

Затем переехал на Киевщину.

С началом полномасштабной войны России против Украины пошёл добровольцем на фронт и воевал в 128-м батальоне теробороны Киева, потом перевёлся в 5-й Штурмовой полк, бойцы которого сейчас держат оборону в Бахмуте, где идут самые горячие бои.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года во время исполнения воинских обязанностей погибли два одессита – защитники Украины, верные военной присяге, чести и достоинству — солдаты Мущенко Дмитрий и Реклизон Андрей.

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Фото: Facebook

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