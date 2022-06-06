Британская разведка: Россия перебросила на Змеиный средства ПВО

Россия перебросила на украинский остров Змеиный (Одесская область) в Чёрном море средства противовоздушной обороны.

Об этом в Twitter 6 июня сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки, пишет издание ГОРДОН.

«После потери крейсера «Москва» в апреле российские войска, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, в том числе системы SA-15 и SA-22″, – говорится в сообщении.

В британском ведомстве считают, что таким образом российские оккупанты хотят обеспечить противовоздушную оборону своих военных кораблей, которые действуют в районе украинского острова.

«Активность РФ на Змеином способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна», – отметили в минобороны Британии.

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины подбили крейсер «Москва», который находился в Чёрном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами «Нептун». Остров Змеиный временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» и машины связи, катеров типа «Раптор» и «Серна», а также вертолёта.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы её будем деоккупировать и бороться за неё столько, сколько нам потребуется», – сказал он.

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