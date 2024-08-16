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Все вражеские беспилотники ночью 16 августа над Одесской областью были сбиты

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В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине 3 баллистическими ракетами «Искандер-М», 3 ударными БпЛА типа «Shahed» и 2 беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

Об этом сообщает в Telegram Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях», — написал Олещук.

О судьбе выпущенных ракет командующий не сообщил.

Целью вражеской ракеты вечером 14 августа стала припортовая гражданская инфраструктура в  Одессе. Ранения получили три человека.

Инфографика: ВС ВСУ

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