905 дней войны: началась эвакуация жителей Покровска Донецкой области

Начались 905-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке данных Генштаба ВСУ с фронта состоянием на 8 часов утра 16 августа.

«На Покровском направлении наши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населённых пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зелёное Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье», — говорится в сводке.

Как сообщил в Telegram руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк 15 августа, армия страны-агрессора приблизилась к Покровску и призвал гражданское население как можно скорее покинуть город и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

«Мы видим, что сегодня враг подошёл почти вплотную к нашей общине, к городу Покровску. Лишь немногим более 10 км от окрестностей города Покровска… Ситуация только ухудшается, лучше не станет. Власти и критическая инфраструктура остаются в городе. Я настаиваю: не медлите, пока можно уехать планово – собирайте вещи и эвакуируйтесь», – сказал он.

По данным Донецкой областной военной администрации, в 10-километровой зоне от фронта в регионе остаётся около 1,5 тыс. детей.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Одесса News информировала, что, по данным Главкома ВСУ Александра Сырского, всего с начала военной операции в Курской области войска Украины продвинулись вглубь территории РФ на 35 км, взяли под контроль 82 населённых пункта на площади 1150 км².

На фото: боец 1-й отдельной танковой Сиверской бригады

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